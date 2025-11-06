Incertidumbre en las elecciones: ¿Fraude en California según Trump?

Anticipándose a los resultados de los comicios en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia, en las que barrieron los demócratas, el presidente Donald Trump detonó la alarma al denunciar, sin pruebas, un fraude en el referéndum sobre la redistribución de distritos electorales en California.

En el proceso los republicanos, que lidera Trump, no corrían con mayores posibilidades frente a sus rivales demócratas. Al denunciar un enorme fraude en California el mandatario estadounidense colma de incertidumbre las próximas elecciones.

Trump escribió que “La votación inconstitucional sobre la distribución de distritos en California es un enorme fraude, ya que todo el proceso, en particular la votación misma, está manipulado”. Fueran o no favorables los resultados la denuncia genera mucha inquietud sobre la suerte del sistema institucional en Estados Unidos.