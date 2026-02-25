Indomet informa alejamiento del frente frío; persisten alertas por lluvias en 12 provincias

Santo Domingo.– El sistema frontal que ha generado intensos aguaceros en distintas provincias del país comenzará a alejarse del territorio nacional este jueves. No obstante, al menos doce demarcaciones permanecen bajo niveles de alerta, varias de ellas en rojo, debido a que las lluvias continuarán en las próximas horas.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó la tarde del miércoles que se mantiene el nivel de alerta roja para las provincias de Puerto Plata, Espaillat y María Trinidad Sánchez.

En alerta amarilla permanecen Monte Cristi, Santiago de los Caballeros, La Vega, Hermanas Mirabal y Samaná, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como posibles deslizamientos de tierra.

Asimismo, otras cuatro provincias continúan bajo alerta verde, como medida preventiva frente a las condiciones atmosféricas inestables.

Meteorología prevé que los aguaceros disminuyan gradualmente a medida que el sistema frontal y la vaguada se desplacen fuera del territorio dominicano.