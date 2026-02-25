Santo Domingo.- Los frentes fríos procedentes de Canadá tienen gran incidencia cada año en la región del Caribe, donde provocan un notorio descenso en la temperatura de la zona.

Los frentes fríos comienzan a llegar a la zona a partir de diciembre, desde Canadá, pero es en los meses de enero y febrero cuando tienen mayor incidencia, debido a la caída de la temperatura y la lluvia que provocan.

Sin embargo, ya los frentes fríos no tienen la misma incidencia en el clima de la región caribeña y solo en la costa norte se mantienen operativos.

Pero, ¿por qué han perdido fuerza los frentes fríos?

La respuesta está en el aire caliente que ya está llegando a la región del Caribe, procedente de África y América del Sur.

Ese aire provoca una especie de caldero que provoca un incremento de la temperatura, el cual va aumentando a medida que se acerca el mes de junio.

Pero estos sistemas mantienen incidencia en la zona, y un ejemplo de ello son los aguaceros de los últimos días, provocados por uno de estos frentes en provincias del norte y sur de República Dominicana.

Los expertos pronostican que la temperatura continuará en aumento en la región, a medida en que el viento cálido procedente de África y Sudamérica penetre a la zona.

El viento africano proviene del Desierto del Sahara, en un recorrido de miles de kilómetros.