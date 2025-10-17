Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante las primeras horas de la noche de este viernes continuarán las lluvias moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas del país.

Estas condiciones se deben a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la atmósfera y a los remanentes nubosos asociados a un sistema frontal que se mantiene al norte del territorio nacional.

En Santiago, se registraron inundaciones urbanas durante la tarde en varios sectores, según reportó el director regional de la Defensa Civil, Francisco Tolentino.

Indomet precisó que las lluvias comenzarán a disminuir gradualmente durante la noche y las primeras horas de la madrugada; sin embargo, advirtió que este sábado volverán las precipitaciones debido a la aproximación de un nuevo sistema frontal que se ubicará sobre la costa norte del país.

También te puede interesar:

Lluvias disminuirán en la madrugada, pero regresarán el sábado

Al interactuar con los efectos locales y una vaguada en diferentes niveles, este sistema mantendrá la humedad e inestabilidad necesarias para que, en horas de la tarde, se produzcan aguaceros dispersos con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del norte, noreste, sureste y suroeste.

COE mantiene alertas preventivas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta amarilla a las provincias La Vega, Samaná, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Hato Mayor y El Seibo, e insta a los residentes en zonas vulnerables a tomar precauciones ante posibles inundaciones.

Lluvias en el norte

Otras 18 provincias permanecen en alerta verde, según el boletín del organismo.

Condiciones marítimas y sistemas en vigilancia

El oleaje se mantiene favorable, entre 3 y 4 pies de altura, tanto en las costas del océano Atlántico como del mar Caribe, lo que permite la navegación de todas las embarcaciones, de acuerdo con el pronóstico marino de Meteorología.

Indomet también informó que da seguimiento a una onda tropical que se desplaza hacia el oeste y presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico de un 10% en 48 horas y de 30% en los próximos siete días, a medida que avanza por las Antillas Menores y el mar Caribe durante la próxima semana.

Además, se monitorea una segunda zona de aguaceros asociada a un sistema de baja presión no tropical, localizado al sur de Nueva Escocia (Canadá), con apenas un 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico, la cual no representa peligro para el país.