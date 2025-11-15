Actualidad Clima

Vaguada activa: 4 provincias en alerta por fuertes lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este sábado cuatro provincias en alerta verde ante la incidencia de una vaguada.

Samaná, Santiago, Puerto Plata y Monseñor Nouel son las provincias en alerta verde.

De acuerdo con la institución, se observan nublados generando chubascos aislados en poblados próximos a la costa norte, asociados a los remanentes nubosos del sistema del frontal que ahora es una vaguada sobre el Atlántico, al norte del país.

Mientras que en horas de la tarde una vaguada en altura y el contenido de humedad en la masa de aire generará incrementos notables de la nubosidad que descargarán fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

