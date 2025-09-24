Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó la tarde de este miércoles la formación de la tormenta tropical Humberto, la octava con nombre de la actual temporada ciclónica en el Atlántico.

De acuerdo al boletín, a las 4:35 de la tarde el centro del fenómeno fue localizado cerca de la latitud 20.1° norte y longitud 54.9° oeste, a unos 885 kilómetros al este/noreste de las islas de Sotavento, Antillas Menores.

Humberto se desplaza hacia el oeste/noroeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora, y los modelos de trayectoria prevén que en los próximos días gire hacia el noroeste, reduciendo gradualmente su velocidad de traslación.

Puedes leer: Temperatura del mar disminuye, mientras temporada ciclónica avanza de manera lenta

Los vientos máximos sostenidos alcanzan los 65 km/h, con ráfagas más fuertes, y se espera que el sistema experimente un fortalecimiento progresivo en los días siguientes. Los vientos de tormenta tropical se extienden hasta 75 kilómetros desde su centro.

La presión mínima central fue estimada en 1007 milibares, indicó el Indomet.