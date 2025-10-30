Santo Domingo.– El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara, aseguró que el organismo trabaja activamente en el fortalecimiento de la formación en ciberseguridad y carreras tecnológicas para mantener a la República Dominicana como un país seguro en el entorno digital.

Durante la apertura del Technology Cybersecurity Summit 2025, organizado por la Revista Mercado, Gómez Mazara reveló que el país recibió alrededor de mil millones de intentos de ciberataques en el último año, tanto en el sector público como en el privado, lo que, según dijo, evidencia la urgencia de reforzar la infraestructura tecnológica nacional.

“Desde el INDOTEL hemos asumido la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030 como un marco integral que combina componentes legales, regulatorios y educativos, orientados a fortalecer la protección de datos personales, la lucha contra la ciberdelincuencia y la actualización de la ley del sector de telecomunicaciones”, expresó el funcionario.

Gómez Mazara lamentó que los modelos educativos del país sigan priorizando carreras tradicionales, dejando de lado las áreas tecnológicas, que ofrecen mayores niveles de empleabilidad. En ese sentido, anunció que el INDOTEL está impulsando becas en carreras STEM, especialmente en ciberseguridad, para preparar a los jóvenes ante los desafíos del siglo XXI.

El presidente del órgano regulador destacó que el 75% de las personas capacitadas en áreas tecnológicas logran mejores oportunidades laborales, lo que convierte la formación en ciberseguridad en una herramienta clave para el desarrollo profesional y la competitividad del país.

“Saludamos esta iniciativa para seguir avanzando en materia de conciencia del sector de ciberseguridad. Para nosotros es motivo de satisfacción colaborar en que nuestro país siga siendo, en términos tecnológicos, seguro y preparado para los retos del siglo XXI”, afirmó.

El Cybersecurity Summit 2025, organizado por Mercado Events en alianza con Revista Technology, reunió a líderes del sector tecnológico, empresarial y gubernamental para analizar los riesgos actuales de ciberataques y debatir estrategias que fortalezcan la protección digital de organizaciones y ciudadanos.