Santo Domingo.– El . y la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep) firmaron un acuerdo interinstitucional para la instalación de seis salas digitales en igual número de centros de corrección, con el objetivo de fortalecer el acceso de los privados de libertad a programas de formación técnica y profesional.

Las nuevas salas serán habilitadas en los Centros de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres (Santiago), La Isleta (Moca), El Pinito (La Vega), Baní Mujeres, Najayo Mujeres y La Romana, según lo estipulado en el convenio suscrito por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de Indotel, y Roberto Santana Sánchez, director de Onaprep.

Gómez Mazara destacó que el proyecto no solo incorpora tecnología, sino también un componente humano y recreativo recomendado por la Onaprep, con el propósito de fortalecer la salud mental y el bienestar de la población penitenciaria bajo estrictos protocolos de control.

Señaló además que ambas instituciones han creado vínculos con figuras del deporte nacional para promover iniciativas de disciplina, salud física y convivencia armoniosa dentro de los recintos.

El presidente de Indotel explicó que las salas digitales contribuirán a mejorar la eficiencia de los programas de formación, reforzarán los mecanismos de seguridad y permitirán la interacción supervisada entre internos, abogados y familiares.

“Desde que llegamos al Indotel nos propusimos poner la tecnología al servicio de la gente, y los privados de libertad tienen derecho a herramientas que faciliten su formación y reinserción social”, afirmó.

De su lado, Santana Sánchez resaltó que la incorporación de estas salas impulsa la modernización del sistema penitenciario, al facilitar el acceso a universidades y centros de formación técnica.