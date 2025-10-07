Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) habilitó 3,000 becas gratuitas de formación y certificación en áreas estratégicas de la ciberseguridad, en el marco del Mes de la Ciberseguridad.

La iniciativa forma parte del programa Vincula LAC, impulsado junto al Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) y la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), con el respaldo del Banco Mundial y la empresa Coursera.

El programa está dirigido a empleados públicos, mujeres emprendedoras y líderes MIPYME, con el propósito de fortalecer las competencias digitales y promover el talento especializado en ciberseguridad.

Durante el lanzamiento, celebrado en el Centro Indotel Cultura Digital, el presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, destacó que estas becas representan una oportunidad clave para el fortalecimiento institucional y el desarrollo humano en la era digital.

Guido Gómez Mazara

“Creo que es importante que este tipo de becas sirva como trampolín indispensable para la formación y para que cada uno de nosotros entienda que nuestra vida también necesita de un proceso de entrenamiento y capacidad. Mientras estemos al frente del INDOTEL, haremos todo lo que sea necesario para garantizar más becas”, expresó Gómez Mazara.

El funcionario subrayó que el programa busca reducir la brecha de género en el ámbito tecnológico, dando un rol protagónico a las mujeres emprendedoras y líderes de pequeñas y medianas empresas.

De su lado, María Cristina Cárdenas, gestora de Asuntos Gubernamentales para América Latina y el Caribe de Coursera, señaló que la ciberseguridad es hoy un pilar esencial para el crecimiento de la economía digital.

“Necesitamos a todo el equipo en la cancha, hombres y mujeres participando de la economía digital. Felicitamos al INDOTEL, la ABA y el CNCS por apostar al desarrollo de capacidades con tanto compromiso institucional”, sostuvo Cárdenas.

Asimismo, Yolanda Martínez, gerente de Transformación Digital para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, resaltó que actualmente existe una demanda global de más de cinco millones de empleos en ciberseguridad, por lo que estas becas representan una oportunidad real de inserción laboral.

El programa Vincula LAC busca impulsar la capacitación en temas como ciberseguridad, inteligencia artificial, análisis de datos, pensamiento crítico, liderazgo, gestión de proyectos y emprendimiento, para fortalecer el talento humano y consolidar la confianza digital en el país.

Según explicó el INDOTEL, esta iniciativa contribuirá a posicionar a la República Dominicana como referente regional en talento digital, además de impulsar el desarrollo económico y social mediante una fuerza laboral preparada para los retos tecnológicos del siglo XXI.

Los interesados podrán inscribirse a través del enlace disponible en las redes sociales del INDOTEL.

En el acto estuvieron presentes el cónsul dominicano en New Jersey, Bertico Santana; el embajador para Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, mayor general retirado Claudio Peguero; el director del CNCS, Carlos Leonardo; el director de Ciberseguridad de la Policía Nacional, general Juan Gautreaux; y representantes de la ABA, Sovieski Naut y Joaquín de Ramón Periche.

Gómez Mazara estuvo acompañado de la directora ejecutiva del INDOTEL, Julissa Cruz, y del director de Ciberseguridad, Firma Digital y Comercio Electrónico, César Moliné.