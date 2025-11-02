Santo Domingo. – El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, advirtió sobre el incremento alarmante de la manipulación de las informaciones en las redes sociales, por lo que abogó por una nueva legislación que proteja el derecho ciudadano a recibir contenidos veraces.

En una rueda de prensa en el Salón Orlando Jorge Mera, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, informó que un estudio revela que las redes sociales concentran el 57 % de las noticias falsas, seguidas por la televisión con un 34 % y los medios impresos o digitales arrojan el 18 %.

Los datos reflejan que, aunque las plataformas digitales facilitan el acceso a la información, son las principales fuentes de noticias falsas en el país, mientras que bots automatizados amplifican de forma masiva el contenido engañoso.

Ante este panorama, Gómez Mazara anunció que el Indotel impulsará un proceso de reforma de la Ley General de Telecomunicaciones promulgada en el 1998, la cual debe ser adapta a las nuevas necesidades que demanda el sector.

El funcionario presentó estadísticas que evidencian la alta circulación de noticias falsas durante eventos recientes, como parte de su llamado a un uso responsable y educativo de las plataformas digitales, y explicó que este fenómeno degrada la confianza ciudadana y crea un ambiente de incertidumbre incluso en momentos de crisis.

El presidente del Indotel anunció que la institución impulsará una nueva legislación en materia de telecomunicaciones que incorpore disposiciones sobre educación digital y responsabilidad informativa «Vamos a iniciar una etapa de consulta con todos los sectores, incluyendo universidades y expertos. No queremos una ley que coarte derechos, sino una que fortalezca la verdad y proteja a los ciudadanos», explicó.

El estudio presentado indicó que existen cuentas inactivas que luego se reactivan de forma coordinada para difundir información falsa, con métricas imposibles de alcanzar por usuarios reales de hasta 186 publicaciones diarias y más de 5,000 al mes, y que estos hallazgos evidencian la existencia de granjas de bots diseñadas para distorsionar el flujo informativo.

El funcionario subrayó que el organismo continuará fomentando una cultura digital responsable, basada en la verificación, la ética y la alfabetización tecnológica.

“Nuestra misión es hacer de la tecnología un puente hacia la verdad y no una herramienta para el engaño”, dijo.

Dijo que el objetivo del Indotel no es restringir derechos, sino proteger la veracidad de la información y educar a la población digitalmente. “El rol de las redes sociales es importante. Representan la Cuarta Revolución Industrial. Pero por favor, no degraden el sentido de la información usando bots. Esto no es un tema político, es un tema de política pública efectiva”, expresó.