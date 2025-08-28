El inesperado anuncio de Barbecue en Puerto Príncipe

Como si se tratara de una acción de benevolencia el pandillero haitiano Jimmy Cherizier (Barbecue), anunció a todo pulmón que permitirá el regreso a sus casas de los habitantes de algunos barrios de Puerto Príncipe controlados por sus bandoleros.

“Dado que son nuestros soldados los que están allí, impidiendo que la gente regrese, vamos a pedirles que se retiren, para que la gente pueda volver a sus casas”, dijo.

Y pensar que eso ocurre en pleno siglo XXI en un pedacito de tierra enclavada en el centro del Caribe, ante la mirada atónica de la comunidad internacional, sin que nadie diga esta boca es mía.

“Estoy dando los últimos retoques con Viv Ansanm para que, antes del viernes, antes de que termine el mes de agosto, Viv Ansanm se retire de Delmas 30, Solino, Christ Roi y Nazon, para que todo el mundo pueda volver a sus casas en estas zonas”, afirmó el pandillero, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.

“Cosas veredes, amigo Sancho”, decía, apócrifamente, don Quijote a su inseparable escudero para expresar sorpresa ante hechos inesperados o que le causaban perplejidad.