Infamia: Quitan alerta de racismo pero dejan por violencia

Washington levantó la alerta a los afroamericanos sobre supuesto racismo en el país, pero la mantuvo por alegada violencia. Una infamia.

La SIP tiene a Haití como el país más peligroso para ejercer el periodismo. Después de toda la entidad es considerada en su juicio. ¿O no es así?

Hipólito Mejía se excedió al calificar a Haití como una selva. En la selva viven animales. No se puede llegar tan lejos. ¿Estamos?

Al ufanarse de no tener pelos en la lengua Hipólito debe identificar a esos ineptos, comesolos y arrogantes que no deben estar en el Gobierno. ¿O no?

Con una cosecha histórica de arroz, lo menos que se espera es que los precios bajen al consumidor. Así todos estarían satisfechos. ¿De acuerdo?

La JCE avanzó otro paso en los comicios de 2024 con el concurso para los equipos que imprimirían el padrón de los partidos. Es la democracia.

La basura y los conflictos han restado esplendor a la gestión de Manuel Jiménez en Santo Domingo Este. ¿Peligra su reelección?

Leonel Fernández tiene armado, de volver al poder, un proyecto para fomentar la inteligencia artificial en las escuelas. ¿Y si no vuelve?

Puedes leer: Abinader considera injustificable la alerta migratoria emitida por EEUU