Salcedo, Hermanas Mirabal.- El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) informó que realizará una jornada de empleos dirigida a residentes de los municipios Salcedo, Villa Tapia y Tenares, así como de los distritos municipales Jamao y Blanco Arriba.

La actividad se llevará a cabo este martes 9 de diciembre, en horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La jornada tendrá lugar en el Centro Tecnológico Hermanas Mirabal, ubicado en el kilómetro 4 de la carretera Salcedo–Tenares.

El Infotep explicó que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos institucionales para apoyar la inserción laboral y acercar oportunidades de empleo a la población, en coordinación con empresas del sector productivo.

En esta ocasión, el proceso está orientado a captar perfiles para cubrir unas 40 vacantes que requiere la nueva sucursal de la cadena “Sirena Aprezio”, del Grupo Ramos, que será inaugurada en el municipio de Tenares.

Vacantes disponibles

La institución detalló que las posiciones a evaluar incluyen Auxiliar de Tienda, Cajera, Agente de Seguridad y personal de Seguridad interna, cuyas funciones están asociadas a establecimientos comerciales de esta naturaleza.

Los candidatos a estos puestos deben ser bachilleres, tener conocimientos básicos de servicio al cliente, buenas habilidades de comunicación y disponibilidad de horarios.

En el renglón de Liderazgo, se requieren Líderes Sénior y Líderes Junior de Tienda, así como Encargado de Protección de Activos.

Para estas posiciones se solicita que los aspirantes sean graduados o estudiantes de término de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Además, deben contar con experiencia en supervisión de personal e inventarios, manejo de operaciones comerciales, disponibilidad de horarios y un mínimo de dos años de experiencia en el sector.