Inicia causa de beatificación de Elupina Cordero

San Pedro de Macorís.– La Diócesis de San Pedro de Macorís anunció la apertura oficial de la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización de Elupina Cordero, un acontecimiento de gran relevancia espiritual para la Iglesia local y nacional.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa celebrada el 11 de marzo en las oficinas del Obispado, encabezada por el obispo de la diócesis, monseñor Santiago Rodríguez, junto a los miembros de las distintas comisiones de la causa.

Durante el encuentro se dio lectura al documento de “no objeción” emitido por el Dicasterio para las Causas de los Santos, mediante el cual la Santa Sede autoriza formalmente el inicio del proceso en esta diócesis.

Este documento certifica que no existe impedimento canónico para investigar la vida, virtudes y fama de santidad de Elupina Cordero.



Eucaristía y acto oficial de apertura

Los actos oficiales de apertura de la fase diocesana se realizarán durante una Eucaristía solemne el sábado 21 de marzo a las 10:00 de la mañana en la Catedral San Pedro Apóstol.

La celebración será presidida por monseñor Santiago Rodríguez y contará con la participación del clero, religiosos, religiosas, fieles laicos y la Comisión Diocesana de la causa, tras la misa se llevará a cabo el acto canónico de apertura del proceso.



Vida y testimonio de Elupina Cordero



Elupina Cordero, conocida popularmente como “la señorita Elupina”, fue una mujer laica profundamente identificada con los valores del Evangelio.

Su vida sencilla y entregada dejó una huella significativa en la comunidad donde vivió, destacándose por su fe firme, caridad y servicio a los más necesitados.

Quienes la conocieron resaltan su espíritu de oración, su amor a la Iglesia, su humildad y su fortaleza ante las dificultades, así como su profunda confianza en la providencia divina.

Su testimonio cristiano se manifestó a través de un compromiso cotidiano con los demás, haciendo de las realidades ordinarias un camino de encuentro con Dios.

La fama de santidad que rodea su memoria ha perdurado con el tiempo, reflejada en el aprecio del pueblo y en los testimonios sobre su vida ejemplar.

Inicio de la fase diocesana

Con la apertura oficial de la causa, la candidata pasa a recibir el título de “Sierva de Dios Elupina Cordero”.

Durante esta fase, el obispo nombrará una comisión histórica y una comisión delegada, encargadas de recopilar documentos, escritos y testimonios de personas que conocieron a Elupina Cordero o puedan aportar elementos sobre su vida y virtudes.

El material será examinado por un Tribunal Eclesiástico, con el apoyo de una Comisión Histórica y censores teológicos, conforme a las normas establecidas por la Iglesia.

Una vez concluida esta etapa, toda la documentación será enviada al Dicasterio para las Causas de los Santos en Roma, donde continuará el proceso.

Invitación a los fieles

La Diócesis de San Pedro de Macorís señaló que la apertura de esta causa representa un tiempo de gracia y esperanza, que invita a los fieles a redescubrir la llamada universal a la santidad.

Asimismo, exhortó al pueblo de Dios a unirse en oración y participar en la Eucaristía del 21 de marzo, confiando este proceso a la guía del Espíritu Santo.