Mundo Noticias importante

Trump inicia la cumbre con líderes de derecha en un evento clave

Por
Trump inicia la cumbre con líderes de derecha en un evento clave

Donald Trump./AP

Miami.- La cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con presidentes latinoamericanos de derechas comenzó este sábado en Miami (Florida) con la llegada de los invitados al evento.

La cumbre, bautizada como el ‘Escudo de las Américas’, se celebra en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del mandatario, y busca consolidar el liderazgo de Washington en Latinoamérica y contrarrestar la influencia de China en la región.

Puede leer: Trump: Irán se rindió y advierte sobre un ataque muy duro contra el país

Los primeros en llegar fueron el presidente panameño, José Raúl Mulino; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo miércoles, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

TEMAS: #Cumbre#Miami#Presidentes#Trump
Agencia EFE

Agencia EFE

La Agencia EFE es la principal agencia de noticias de España y la cuarta más grande del mundo, destacándose como la mayor agencia de noticias en idioma español y la cuarta más importante a nivel global, con una fuerte presencia en Iberoamérica. Fundada en 1939, es una entidad pública española que opera con una vocación de servicio informativo riguroso, neutral y multimedia.