Jorge Tavárez, presidente de ABAPA, Ernesto Veloz, presidente del Comité Organizador TBS Higüey 2025 y Paul Beswick, de la Fundación Grupo Puntacana.

Higüey, La Altagracia.-La edición número 50 del Torneo Superior Altagraciano de Baloncesto (TBS Higüey 2025) comenzará este miércoles con una doble cartelera que marca el inicio oficial de la competencia, en la que se disputará la Copa Punta Cana, patrocinada por el Grupo Puntacana.

El juego inaugural será a las 7:20 de la noche entre San José y Savica. Tras la ceremonia de apertura, el segundo partido enfrentará a los clubes Antonio Guzmán y Centro en el polideportivo Leo Tavárez.

Dedicatoria y participantes

Jorge Tavárez, presidente de la Asociación de Baloncesto de la Provincia La Altagracia (ABAPA), informó que la edición 50 está dedicada a Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia.

En el torneo verán acción los seis equipos tradicionales: Savica, Centro, San José, San Francisco, Cambelén y Antonio Guzmán, estos últimos campeones defensores.

Organización y transmisión

Tavárez destacó que los partidos serán transmitidos por TV Higüey y por el canal oficial de ABAPA en YouTube.

También indicó que el empresario Ernesto Veloz preside el Comité Organizador, con el objetivo de fortalecer la justa y ampliar el respaldo del sector empresarial en toda la provincia.

Un legado de medio siglo

“Tenemos medio siglo de legado deportivo y seguimos consolidándonos como el torneo superior más longevo del país”, expresó Tavárez, quien además es diputado. De su lado, Veloz afirmó que estos 50 años representan un compromiso con la historia e invitó a la comunidad a apoyar la celebración.

“Este año venimos con grandes sorpresas”, adelantó.

Juegos del viernes

Para la jornada del viernes, los enfrentamientos serán Cambelén vs. San Francisco a las 7:20 de la noche, y Antonio Guzmán vs. San José en el segundo turno a las 9:00.