Víctor Pichardo, director ejecutivo del Departamento Aeroportuario (DA), destacó que la participación en este tipo de programas permite a la institución mantenerse actualizada. / Fuente externa.

Kuala Lumpur, Malasia.– El Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC) valoró positivamente la participación del Departamento Aeroportuario en los distintos encuentros sostenidos con los principales aeropuertos del mundo, destacando que estos intercambios fortalecen la cooperación y el acceso a información clave para el sector aeroportuario.

Rafael Echevarne, director general de ACI-LAC, ofreció la valoración al encabezar el tour de estudios anual del organismo, que este año incluyó visitas al Aeropuerto Changi, en la República de Singapur, y al Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, en Malasia.

Echevarne señaló que la experiencia es “muy beneficiosa para la República Dominicana”, ya que permite conocer tendencias internacionales e intercambiar avances tecnológicos y operativos con otros aeropuertos de América Latina para evaluar su posible implementación en la región.

Valoración del Departamento Aeroportuario

Víctor Pichardo, director ejecutivo del Departamento Aeroportuario (DA), destacó que la participación en este tipo de programas permite a la institución mantenerse actualizada sobre las tecnologías más avanzadas en el ámbito aeroportuario.

Aseguró que el aprendizaje adquirido se extrapola al país para fomentar la innovación en los aeropuertos concesionados y privados.

“Esto nos ha permitido ejecutar nuevas iniciativas, no solo para eficientizar los aeropuertos internacionales, sino también las terminales domésticas”, indicó.

Aeropuertos modelo visitados

Esta es la cuarta edición del tour de estudios que desarrolla ACI-LAC. La delegación observó las operaciones e infraestructuras del Aeropuerto Internacional Changi, en Singapur, administrado por el Estado y premiado en múltiples ocasiones como el mejor aeropuerto del mundo por la experiencia del pasajero.

También visitaron el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, en Malasia, una terminal privada que funciona como un importante hub de conexión del sudeste asiático.

Participación regional

Además del Departamento Aeroportuario, en el intercambio participaron representantes aeroportuarios de Colombia, México, Puerto Rico, Venezuela, Islas Turcas y Caicos y Guyana.