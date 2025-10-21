Santo Domingo.- Los aguaceros provocados por la tormenta tropical Melissa han provocado graves inundaciones en la capital, la provincia Santo Domingo y otras demarcaciones dominicanas.

Las precipitaciones han provocado enormes charcos que, a su vez, dificultan el tránsito de vehículos en las principales vías de la capital dominicana, así como la Provincia Santo Domingo.

También hay reportes sobre fuertes precipitaciones en las sureñas San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales, donde se espera que Melissa descargue el mayor nivel de lluvia, ya que su centro se localiza en el mar Caribe.

El Centro de Operaciones de emergencia (COE) emitió alerta para 22 provincias, más el Distrito Nacional. Nueve de dichas demarcaciones figuran en “alerta amarilla”.

La tormenta tropical Melissa causa inundaciones severas en Santo Domingo y otras provincias dominicanas

A las 4:00 de la tarde del martes, el centro de la tormenta se localizaba frente a la provincia Barahona (sur), en la latitud 14.2 grados norte y longitud 72,2 grados oeste, con movimiento hacia el oeste de 14 millas por hora (22 kilómetros).

Su viento máximo sostenido se medía a esa hora en 50 millas por hora (80 kilómetros), según el reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

Melissa es la tormenta con nombre número trece de la actual temporada de huracanes en el Atlántico y el Golfo de México este año.

Cuatro de ellas han alcanzado categoría de huracán, y se espera que este meteoro se convierta en el quinto de ese nivel esta temporada.

La temporada de huracanes en la cuenca atlántica se extiende del primero de junio al 30 de noviembre, pero es en los meses agosto-septiembre cuando se registra el período más activo.