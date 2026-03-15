Inversión en medicamentos de la Red Pública se duplica y supera los RD$3,176 millones

Santo Domingo. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, informó que la inversión en medicamentos en la Red Pública de Servicios de Salud ha registrado un incremento cercano al 100 % durante la actual gestión del presidente Luis Abinader, al pasar de aproximadamente RD$1,568 millones a más de RD$3,176 millones.

Landrón ofreció la información durante el taller técnico de inicio al proceso de Programación Nacional de Medicamentos e Insumos 2027, organizado por el SNS a través de la Dirección de Medicamentos e Insumos, con el objetivo de fortalecer la planificación del abastecimiento de medicamentos, dispositivos médicos e insumos en los hospitales públicos.

“Este incremento refleja el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del sistema sanitario y con la garantía del derecho a la salud de la población, para que los pacientes tengan acceso a los medicamentos que necesitan”, expresó el funcionario.

El titular del SNS señaló que la programación de medicamentos e insumos, liderada por Omar García, director de Medicamentos e Insumos, constituye una herramienta estratégica para analizar la demanda hospitalaria e identificar las necesidades reales de los centros de salud.

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Por su parte, Omar García Castillo explicó que el proceso de programación para 2027 contempla 1,100 ítems, de los cuales 614 corresponden a medicamentos y 486 a dispositivos médicos e insumos sanitarios, e involucra a 10 Servicios Regionales de Salud, 195 Centros Especializados de Atención en Salud (CEAS) y 10 centros de autogestión.

Indicó que el proceso se desarrollará durante cuatro meses, período en el que se recopilará, validará y consolidará la información proveniente de los centros de salud, con el objetivo de garantizar la disponibilidad oportuna de medicamentos e insumos en los hospitales de la Red Pública.