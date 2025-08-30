SANTIAGO. – Una fuente de la Policía Nacional informó este sábado que fue identificada la persona que habría grabado la agresión sexual grupal contra una joven en el municipio Villa González, provincia Santiago, hecho que ha generado indignación nacional tras la difusión del video en redes sociales.

De acuerdo con versiones preliminares, se trata de la amiga de la víctima, quien la acompañaba la noche del suceso y actualmente está siendo interrogada por las autoridades.

La información aún se encuentra bajo verificación, según precisaron las autoridades, quienes aseguraron que las investigaciones continúan a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional.