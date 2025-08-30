Solicitarán prisión preventiva contra seis hombres acusados de violar a joven en Villa González

Santiago.- El Ministerio Público informó este sábado que solicitará medida de coerción ejemplar contra los seis hombres acusados de drogar y abusar sexualmente de una joven de 21 años en el municipio Villa González, provincia Santiago, un hecho ocurrido meses atrás pero dado a conocer el pasado jueves 28 de agosto tras la difusión de un video en redes sociales que generó gran indignación en la sociedad dominicana.

De acuerdo con la investigación, los imputados habrían suministrado sustancias controladas a la víctima para posteriormente cometer la agresión sexual en conjunto, grabar el acto y difundirlo en plataformas digitales, acción que las autoridades califican como un delito grave que atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de la mujer.

El órgano persecutor adelantó que pedirá prisión preventiva como medida cautelar con el propósito de garantizar la presencia de los señalados en el proceso judicial y evitar la obstrucción de la investigación.