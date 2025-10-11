Actualidad

Investigan presunta intoxicación de estudiantes en Santiago Rodríguez

Por
Autoridades del  Ministerio de Educación investigan presunta  intoxicación de 30 estudiantes en  liceo de Villa Los Almácigos, en Santiago Rodríguez.

El  incidente ocurrió  en la  tarde de ayer  viernes  en la comunidad educativa del  liceo Pedro Henríquez Ureña, de Villa Los  Almácigos  luego de que una sustancia química fuera rociada en varias áreas del plantel causando la  intoxicación, según las informaciones preliminares.

Los  estudiantes fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal de Villa Los Almácigos, donde fueron atendidos y dejados en observación.

Educación someterá por intoxicación de estudiantes

La  investigación la realizaron el subdirector del plantel, licenciado Freddy Solino Guzmán, junto al auxiliar de la Policía Escolar, Santo Fernández Then quienes revisaron las instalaciones encontraron el envase del producto en uno de los baños.

De acuerdo con el informe policial, el hecho se registró alrededor de la 1:45 de la tarde cuando un grupo de estudiantes, aún no identificados, habría utilizado tenido contacto con un producto conocido como “Toxic Bomb Super Stinky Spray”, el cual fue rociado en la cafetería, baños y algunas aulas del centro educativo ubicado en la calle Mella de la comunidad.

El caso se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades educativas y policiales para determinar los responsables y las circunstancias en que se produjo el hecho.

Tomás Vidal Rodríguez

Periodista especializado en investigación de datos