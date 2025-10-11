Autoridades del Ministerio de Educación investigan presunta intoxicación de 30 estudiantes en liceo de Villa Los Almácigos, en Santiago Rodríguez.

El incidente ocurrió en la tarde de ayer viernes en la comunidad educativa del liceo Pedro Henríquez Ureña, de Villa Los Almácigos luego de que una sustancia química fuera rociada en varias áreas del plantel causando la intoxicación, según las informaciones preliminares.

Los estudiantes fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal de Villa Los Almácigos, donde fueron atendidos y dejados en observación.

La investigación la realizaron el subdirector del plantel, licenciado Freddy Solino Guzmán, junto al auxiliar de la Policía Escolar, Santo Fernández Then quienes revisaron las instalaciones encontraron el envase del producto en uno de los baños.

De acuerdo con el informe policial, el hecho se registró alrededor de la 1:45 de la tarde cuando un grupo de estudiantes, aún no identificados, habría utilizado tenido contacto con un producto conocido como “Toxic Bomb Super Stinky Spray”, el cual fue rociado en la cafetería, baños y algunas aulas del centro educativo ubicado en la calle Mella de la comunidad.

El caso se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades educativas y policiales para determinar los responsables y las circunstancias en que se produjo el hecho.