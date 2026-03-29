Irán lanzó este domingo una dura advertencia a Estados Unidos, asegurando que cualquier operación terrestre contra el país terminará con la “humillante captura” de sus tropas, que incluso serían “alimento para los tiburones del golfo Pérsico”.

“La agresión y la ocupación no traerán más que una humillante captura, el desmembramiento y la desaparición de los agresores”, advirtió el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbia, según la agencia Tasnim.

El vocero acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, de carecer de estabilidad y de haber llevado a su país a un “atolladero mortal”, además de señalar que Washington actúa bajo la influencia de Israel en el conflicto.

Asimismo, afirmó que las fuerzas estadounidenses en la región han abandonado algunas bases por temor a ataques y se han refugiado en zonas civiles y económicas de países vecinos, donde —según dijo— también son objetivo de operaciones iraníes.

El militar añadió que Irán está preparado desde hace tiempo para una intervención terrestre y advirtió que responderá con contundencia a cualquier intento de ocupación.

Por su parte, el general Amirhosein Shafiei lanzó una de las amenazas más duras desde el inicio del conflicto, al asegurar que están listos para “degollar” a las tropas estadounidenses.

“Que el enemigo tenga por seguro que afilamos nuestros cuchillos cada día más y que cortaremos la garganta de cada uno de sus soldados”, afirmó.

Shafiei también destacó que, tras 30 días de guerra, las Fuerzas Armadas iraníes han ajustado sus tácticas para responder con acciones contundentes a cada ataque.