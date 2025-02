Isiah Pacheco sería el arma secreta de Chiefs

En los pasados dos Super Bowls, el corredor Isiah Pacheco era el secreto a voces de los Kansas City Chiefs.

Pero en el Super Bowl LIX ante los Philadelphia Eagles, Pacheco será el arma secreta de los bicampeones defensores.

Como el RB1 del equipo durante sus primeras dos temporadas, el deportista malacostumbró a sus fans con su explosividad y sus touchdowns.

En el Super Bowl LVII en su año de novato, Pacheco sumó 15 acarreos para 76 yardas y anotó un touchdown de 1 yarda, con 0 recepciones, rumbo a la victoria por remontada de Kansas City sobre los Eagles, 38-35.

Isiah Pacheco (AP Photo/Matt York)

El año pasado en el Super Bowl LVIII, el boricua, también de ascendencia dominicana, registró 18 acarreos para 59 yardas sin touchdowns, y además tuvo 6-de-6 recepciones para 33 yardas, en el triunfo de tiempo extra de los Chiefs sobre los San Francisco 49ers, 25-22.

Sin embargo, esta temporada fue diferente para el boricua, quien se fracturó la parte inferior del peroné derecho en la Semana 2 y estuvo fuera de acción por 10 semanas.

Esta semana hablando con los medios, Pacheco admitió que fue difícil, «He pasado por adversidad. Me lastimé este año«. Pero no perdía de vista el objetivo gracias a sus compañeros de los Chiefs.

«Todos los días trabajaba duro en la sala de entrenamiento, emocionado, porque los muchachos entraban y salían motivándome para volver al campo con ellos».

El receptor Kareem Hunt regresó a Kansas City y se creció durante la ausencia del astro latino, y ha continuado con la carga mayor del backfield desde su retorno en la Semana 13, en parte porque la productividad de Pacheco no ha sido la que acostumbraba.

Hasta ahora, Pacheco no ha sido el mismo desde su lesión. ¿Acaso regresó al terreno de juego demasiado pronto, dada la severidad de su lesión?

En la Semana 6 de la temporada 2017, el receptor Odell Beckham Jr., entonces con los New York Giants, sufrió una fractura en la parte inferior del peroné izquierdo. Fue operado al igual que Pacheco y ya no regresó esa campaña.

Mientras inicialmente los Chiefs dijeron que Pacheco regresaría de 6 a 8 semanas después de la lesión, el tiempo siguió aumentando.

En Números

171 Mil dólares

Recibirán los integrantes del equipo que gane el partido que se disputará en el Caesars Superdome, los jugadores que pierdan el trofeo Vince Lombardi recibirán $96 mil dólares.