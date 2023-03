Isle Of Light, un desborde musical y cultural en RD

Con una celebración a la música por todo lo alto, Isle of Light Music Festival llevó a cabo su séptima versión, en esta ocasió, con tres escenarios por los que desfilaron grandes artistas y talentos emergentes de la escena alternativa local e internacional.

Abriendo sus puertas a las 2:00 de la tarde para recibir a miles de fanáticos que disfrutaron de más de 12 horas de música, Isle of Light 2023 exploró diferentes culturas rítmicas que fueron desde los géneros indie, rock y urbano, hasta el electrónico y tropical, de la mano de más de 20 intérpretes que presentaron sus repertorios acompañados de sus bandas.

Alex Ferreira

Desde el escenario Isle Of Light, presentaron sus propuestas los dominicanos Colao, Nikóla, Yasser Tejeda y el cantautor Alex Ferreira, quien interpretó canciones como Me la saludan, Maldita mirada y Me pierdo contigo.

Además, desde Venezuela, Los Amigos Invisibles con sus éxitos La vecina y Mentiras, entre otros; el trío inglés de indie rock, Alt-J con temas como Left Hand Free y Breezeblocks, y la productora y dj británica Maya Jane Coles.

Desde la tarima Mishu, presentaron sus propuestas los nacionales Le Montro, Poolpo; el dominico-francés Calacote, el dúo boricua Buscabulla, interpretando sencillos como Andrea y Frío, con invitado especial Helado Negro; el dúo inglés Frank Moody; Nicki Nicole con temas como Colocao, Ella no es tuya y la #1 Frío, y Polo & Pan con sus hits Feel Good y Canopee.

El trío de escenarios lo completó Radio Bizarro, por donde desfilaron los DJ’s Ben García; María Lunares; Bosteels; el dúo Santiaguero Martox; Paco Versailles; The Change; Helado Negro; Lee Foss; Yendry, quien agregó temas como “Nena” y “Ki-Ki” y Freaky Phillip cerrando con una fiesta urbana.