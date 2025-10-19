Cotuí, Sánchez Ramírez. – El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la inauguración del nuevo centro del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) en Cotuí, una obra que busca impulsar el desarrollo tecnológico y profesional de los jóvenes y adultos de la provincia Sánchez Ramírez.

Con esta apertura, ya suman nueve los centros del ITLA inaugurados durante la actual gestión de gobierno. La nueva instalación tiene capacidad para 125 estudiantes simultáneamente y una proyección de formar más de 1,500 personas cada año, con programas enfocados en las demandas del mercado laboral actual.

El rector del ITLA, Rafael Féliz, destacó que el porcentaje de empleabilidad de los egresados del instituto oscila entre 93 % y 95 %, mientras que en Sánchez Ramírez, más del 76 % de la población está en edad laboral.

Alianza académica para ampliar oportunidades

El centro fue construido gracias a una alianza entre el ITLA, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), donde está ubicado.

El senador Rafael de los Santos explicó que los estudiantes podrán continuar sus estudios universitarios en UTECO tras completar dos años de formación técnica o tecnológica en el ITLA. “La meta es que la juventud de Cotuí no solo se capacite, sino que también pueda obtener su título universitario sin salir de su provincia”, señaló.

Programas disponibles y oferta académica

El nuevo centro ofrecerá programas como Tecnólogo en Desarrollo de Software, Ciencia de los Datos y Ciberseguridad (este último iniciará en 2026). Además, contará con cursos de educación continua en áreas como:

Software y Desarrollo Web

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Ciberseguridad

Redes de la Información

Multimedia y Producción Digital

Tecnología Aplicada a los Negocios

Impacto regional y modernidad

El proyecto beneficiará no solo a los residentes de Cotuí, sino también a los municipios de Villa La Mata, Fantino y Cevicos, así como a los distritos municipales de Quita Sueño, Caballero, Comedero Arriba, Platanal, Zambrana, La Bija, Angelina, Hernando Alonso y La Cueva.

El edificio ITLA–Indotel Cotuí cuenta con laboratorios de vanguardia y equipamiento moderno, diseñados para fomentar la creatividad, la innovación y la formación tecnológica de alto nivel.

Desde 2020, el presidente Abinader ha impulsado la expansión del ITLA con la creación de centros en San Francisco de Macorís, Nagua, Bonao, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Monte Plata y Pedernales, además del recién inaugurado en Cotuí.

Con esta red de extensiones, el Gobierno busca acercar la educación tecnológica a todas las regiones del país y fortalecer las competencias de la juventud dominicana frente a los retos de la cuarta revolución industrial.