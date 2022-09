El lanzador derecho Iván Nova, quien ya se reportó a los campos de entrenamientos de los Leones del Escogido, se declaró listo para entregarlo todo a la causa roja.

Nova, que accionó en el verano con SSG Landers en el Béisbol Organizado de Corea (KBO), dijo sentirse en óptimas condiciones.

Iván Nova se siente preparado 3

“Estoy saludable. Física y mentalmente preparado para dar lo mejor de mí”, expresó el serpentinero tras finalizar su sesión de prácticas del miércoles en el complejo de los Yankees en Boca Chica.

El diestro de 11 años de experiencia en Las Mayores, aseguró que al igual que el año pasado se disfrutará cada partido y dará lo mejor de sí.

La campaña pasada con los Leones, el nativo de San Cristóbal obtuvo tres victorias en seis salidas, donde registró una efectividad de 3.0, abanicó a 13 bateadores y concedió apenas seis boletos en 27 entradas lanzadas.

Para Nova lo único importante es ganar. Expresó su deseo de obtener un título con los Leones.

Te puede interesar: Starlin Castro “Vestir la chaqueta del Escogido significa mucho”

“Mi mentalidad es venir a ganar. La temporada acá es corta y hay que dar el 100 por ciento para ganar”, expresó Nova, quien indicó que su misión como veterano es hacer que sus compañeros tengan una misma meta: “la de ganar el campeonato”.

Iván Nova se siente preparado 4

El lanzador de 35 años recordó que es un escogidista “mil por mil” desde niño e hizo un símil al decir que vestir el uniforme de los Leones del Escogido es: “como si me pusiera la bandera de República Dominicana”.

Dijo que se siente bendecido porque Dios le ha permitido jugar para el equipo que siempre soñó.

Habló sobre lo contento que se siente de tener una nueva oportunidad de estar en la liga dominicana y señaló que permanecerá lanzando en el país, siempre que no se lo impidan compromisos contractuales.

“En ocasiones uno está bajo contrato y se complica. No es que no queramos jugar, es que hay compromisos que cumplir. Gracias a Dios estoy en una condición en la que puedo decidir si quiero o no, por eso decidí integrarme temprano”, explicó Nova, quien militó en Las Mayores con los Yankees de Nueva York, Piratas de Pittsburgh, Medias Blancas de Chicago y Tigres de Detroit.