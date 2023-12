Jaime Jáquez Jr, la energía que activa a la afición latina de los Miami Heat

Miami (EE.UU.).- El jugador de origen mexicano Jaime Jáquez sólo ha necesitado dos meses para meterse en el bolsillo a una de las aficiones más exigentes de la NBA.

Jáquez ya es un ídolo para los seguidores de los Heat pese a ser su año de novato y a que pocos le conocieran en Miami antes de ser elegido en el ‘draft’.

“Obviamente queríamos la llegada de Lillard, pero la incorporación de Jaime, sin ser una superestrella, es un toque de energía y esperanza muy bonito para el equipo”, dijo a EFE Jaime Beltrán, un aficionado habitual del Kaseya Center.

Como él, hay unanimidad en la afición sobre esta perla que han incorporado, también sobre cómo transmite y conecta con la grada.

Jáquez Jr fue la pasada semana a una firma de camisetas en la tienda oficial del Heat y la escena fue más propia de los Beatles en los setenta, que de un novato que acaba de aterrizar en la liga, con cientos de seguidores esperándole.

“Lo que más me gusta es la energía que transmite. El mismo público lo ha demostrado en los últimos partidos, cada vez que entra al campo le recibimos con aplausos, con gritos… su energía prende al equipo. Es de esos jugadores que desde el banquillo dan una energía diferente y necesaria”, comentó Beltrán, abonado desde hace años.

Esa fabulosa conexión se ha creado en tiempo récord. La camiseta de Jaime no es la más vendida, pero el número 11 está presente en la grada del Kaseya Center. Después de Butler, Herro y Adebayo, más las clásicas de Wade y Haslem, la de Jáquez Jr aparece entre las más solicitadas.

Impacto directo en el equipo

El cariño que Jáquez Jr recibe de su afición es reflejo de su impacto en el juego del equipo.

“Me gusta mucho su ataque, la presión que pone en la defensa, incluso aunque falle, crea faltas y es buen tirador de libres. Me gustaron siempre este tipo de jugadores, ahora se lleva más tirar triples pero me gustan los que atacan el canasto”, asegura otro aficionado, Jorge Merchán, que no se pierde ningún partido.

“Le seguí mucho en College porque soy fanático de UCLA, los últimos dos años fue muy agresivo, no se ve tanto en la NBA. La manera en la que está jugando me sorprendió, esperaba esto el año siguiente.

Tiene que ser muy bueno para que Spoelstra le esté dando minutos y, sobre todo, cerrando juegos en el último cuarto. Creo que además no es por las lesiones, este muchacho tiene calidad. Este equipo no da minutos a cualquiera”, dijo.

Desde UCLA le siguen como referente

Jáquez Jr creó escuela en UCLA, incluso dejó parte de su vida allí, y es que Gabriela Jáquez continúa jugando para los Bruins.

Es la hermana de Jaime, y desde hace un par de meses se ha convertido en alguien muy popular en el Campus.

Dicen que tiene cosas de su hermano en la cancha, pero lo que ella quiere imitar es su actitud.

“Todo el mundo está muy orgulloso de mi hermano, se merece todo lo que le está pasando, es una gran persona. Ha trabajado muy duro, ver que es una inspiración para la gente me inspira a mi también, porque sé que puedo influir en niñas. Verle perseguir sus sueños es algo que me invita a hacer lo mismo”, dijo Gabriela Jáquez, que espera juntarse con su hermano esta Navidad.

Un orgullo para la ciudad más latina

José Pañeda ha sido la voz de Miami Heat en español durante más de treinta años, y representa el vínculo entre el público latino que sigue al equipo y el vestuario. Para él, la llegada de Jáquez Jr es una alegría inmensa.

“Los fanáticos de Miami Heat están muy contentos, y más después de todos los rumores que hubo con posibles cambios en los que él estuvo involucrado. Vemos el valor que tiene este muchacho, y promete ser un tremendo jugador. Si se repitiera el Draft, Jaime sería elegido entre los tres primeros”, afirma a EFE ‘la Voz del Heat’.

Son cientos los jugadores que pasaron por los micrófonos de Pañeda, una voz autorizada para valorar el impacto de Jáquez Jr en el equipo. No tiene problema en compararle con una de las mayores leyendas de la franquicia.

“Es un novato excepcional. Sus números en los primeros 26 partidos son muy similares a los 26 primeros de Dwayne Wade, anotando 13 partidos seguidos de más de 10 puntos”, dijo.