Río de Janeiro.— El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, padece neumonía y recibe tratamiento en una unidad de cuidados intensivos, informó este viernes un hospital de Brasilia, capital brasileña.

Uno de sus médicos, Brasil Caiado, dijo a los periodistas que la situación médica del hombre de 70 años era grave.

“La neumonía en pacientes mayores de 70 años siempre es grave porque puede progresar a septicemia, ya que las bacterias normalmente pueden entrar en el torrente sanguíneo y causar una condición aún más severa”, dijo Caiado.

Horas antes, Flávio, el hijo mayor de Bolsonaro, indicó en X que su padre estaba siendo trasladado de la prisión al hospital tras despertarse con escalofríos y vómitos.

“Pido oraciones para que no sea nada grave”, escribió. Flávio Bolsonaro ha dicho que se postulará para presidente este año, y encuestas recientes muestran que él y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva están casi empatados.

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Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado, tras ser condenado el año pasado por un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal.

Fue ingresado en el hospital tras presentar fiebre alta, bajo nivel de oxígeno, sudoración y escalofríos, señaló el Hospital DF Star en un comunicado. Los exámenes confirmaron bronconeumonía, un tipo de neumonía, probablemente causada por aspiración.

“El paciente se encuentra actualmente internado en la unidad de cuidados intensivos, recibiendo antibióticos por vía intravenosa y soporte clínico no invasivo”, indicó el hospital.

Caiado, un cardiólogo, dijo que era poco probable que Bolsonaro regresara a la prisión en los próximos días porque el tratamiento es intravenoso y tiene que realizarse en un entorno hospitalario.

El exmandatario fue trasladado a una celda más grande en enero, pero sus familiares han pedido repetidamente al Supremo Tribunal Federal que permita a Bolsonaro cumplir su condena bajo arresto domiciliario. Alegan que está siendo maltratado y que recibe atención médica insuficiente.

El viernes, Carlos Bolsonaro —otro de los hijos del expresidente— dijo en X que “el sistema, literal e insistentemente, (está) tratando de matar” a su padre.

El tribunal ha refutado esas afirmaciones y se ha negado a permitir que Bolsonaro cumpla su condena en casa.

Bolsonaro ha sido hospitalizado en varias ocasiones desde que fue apuñalado en un acto de campaña antes de las elecciones presidenciales de 2018.

En enero, la policía lo escoltó a ese mismo hospital para realizarle pruebas neurológicas después de que se cayera de la cama.

BOGOTÁ (COLOMBIA), 11/09/2025.- Fotografía de archivo del 16 de agosto de 2025 del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro saliendo del hospital DF Star, en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges ARCHIVO

Bolsonaro y varios de sus aliados fueron condenados en septiembre por intentar suprimir el sistema democrático de Brasil tras su derrota electoral de 2022. El complot incluía planes para matar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes. También había un plan para alentar una insurrección a comienzos de 2023.

El expresidente también fue condenado por cargos que incluyen liderar una organización criminal armada e intentar la abolición violenta del Estado democrático de derecho. Ha negado haber cometido delito alguno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles a los productos de Brasil debido a los procedimientos judiciales contra su aliado, que Trump calificó de “cacería de brujas”. Muchos de esos impuestos han sido eliminados.