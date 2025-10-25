Jamaica se prepara ante huracán Melissa, que podría impactar como categoría 4

Jamaica.– El director del Servicio Meteorológico de Jamaica, Evan Thompson, alertó este sábado sobre la proximidad del huracán Melissa, que podría impactar la isla el próximo martes como un ciclón de categoría 4, con vientos sostenidos entre 131 y 155 millas por hora (210-250 km/h). Thompson advirtió que ninguna zona del país estará libre de los efectos del fenómeno.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami, Melissa avanzaba hacia el oeste a una velocidad lenta de 3 millas por hora (6 km/h), con vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora (145 km/h) y se encontraba a unas 150 millas (241 km) al sureste de Jamaica.

Thompson explicó que la lentitud del huracán representa un desafío adicional, ya que “el agua no se retira rápidamente y el sistema permanecerá descargando lluvias intensas mientras se mueve lentamente sobre la región”.

El NHC prevé que las condiciones de tormenta tropical lleguen a Jamaica esta misma noche, mientras que el huracán podría establecerse sobre la isla entre el domingo y lunes. Se estima que la tormenta pueda dejar hasta 40 pulgadas (101 cm) de lluvia, lo que genera riesgo de inundaciones significativas y deslizamientos de tierra peligrosos para la vida humana.

Aunque existe una pequeña posibilidad de que Melissa modifique su trayectoria, los meteorólogos indican que esta opción se va reduciendo. Entre lunes y martes, se espera que el ciclón gire hacia el norte y noreste, acercándose al este de Cuba para miércoles o jueves próximos.

Thompson advirtió que el huracán afectará a la isla durante varios días, con lluvias intensas continuas y vientos que aumentarán gradualmente.

Impactos previos y situación regional

Melissa ya ha dejado al menos tres personas fallecidas en Haití, y en la República Dominicana, más de 1,2 millones de personas permanecen sin agua potable, con decenas de acueductos fuera de servicio y cientos de personas desplazadas por la tormenta.

Esta es la decimotercera tormenta de la temporada atlántica, tras los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. Hasta ahora, Chantal ha sido la única en tocar tierra en Estados Unidos, causando dos muertes en Carolina del Norte en julio.