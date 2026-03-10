Japón dice que la guerra en Irán ya impacta a Asia antes de reunión de líderes del G7

Tokio. — El ministro de Industria de Japón, Ryosei Akazawa, advirtió este miércoles que la suspensión del tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, en el marco de la guerra en Irán, ya está teniendo consecuencias en Asia, informó la prensa local.

El titular de Industria destacó que Japón está cada vez más preocupado por los efectos de esta interrupción en la navegación marítima, luego de participar en una reunión de los ministros de Energía del G7 la pasada noche.

Según Akazawa, la preocupación en el mercado energético mundial ha ido en aumento, y calificó de gran logro que los ministros del G7 se reunieran rápidamente, demostrando disposición a colaborar para estabilizar el mercado global.

Coordinación internacional para estabilizar el mercado energético

El ministro nipón explicó que durante el encuentro se abordó la situación energética de cada país y destacó la necesidad de una liberación coordinada de reservas, bajo la supervisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El objetivo de esta medida es estabilizar el mercado energético internacional y mitigar los efectos derivados del bloqueo en el estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y por donde circula un porcentaje significativo del petróleo mundial.

Reunión extraordinaria del G7

Las declaraciones de Akazawa se producen horas antes de que los líderes del G7 mantengan una reunión virtual extraordinaria para analizar la guerra en la región.

Entre los temas prioritarios se encuentran la situación energética, el impacto económico global y las medidas para mitigar riesgos en el suministro de petróleo y gas hacia Asia y el resto del mundo.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, ya que por él circula aproximadamente el 20% del petróleo global y una parte significativa del gas natural licuado. Su importancia geopolítica lo convierte en un punto crítico para el comercio energético internacional.

Históricamente, la región del Golfo Pérsico ha sido escenario de conflictos y tensiones militares, especialmente entre Irán y Estados Unidos, así como con otros actores regionales.

Durante episodios de crisis, como sanciones económicas o conflictos bélicos, los bloqueos o amenazas a la libertad de navegación han generado aumentos en los precios del petróleo y preocupación en los mercados energéticos mundiales.