Tokio insta a Irán a frenar su programa nuclear y actos desestabilizadores tras ataque

Tokio.– El Gobierno de Japón afirmó este domingo que Irán debe cesar el desarrollo de armas nucleares y poner fin a acciones que desestabilicen la región, tras los recientes ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

En un comunicado, el ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, subrayó que las conversaciones entre Washington y Teherán son “extremadamente importantes” para resolver la crisis y reiteró el firme respaldo de Japón a ese proceso diplomático.

“Irán debe detener el desarrollo de armas nucleares y las acciones que desestabilizan la región”, expresó el canciller, quien destacó que la seguridad energética y el mantenimiento del régimen internacional de no proliferación son asuntos “de suma importancia” para el país asiático.

Puedes leer: Más de 200 muertos tras ataque conjunto de EE.UU. e Israel contra Irán

Motegi aseguró además que el Ejecutivo continuará adoptando todas las medidas necesarias para monitorear la situación del tráfico marítimo y aéreo en la zona.

Por su parte, la primera ministra Sanae Takaichi informó que su Gobierno ha dispuesto acciones preventivas, incluida la facilitación de una eventual evacuación rápida de ciudadanos japoneses ante cualquier contingencia.

“En respuesta a la posterior escalada de la situación, también instruí que se recabara información sobre la seguridad de los ciudadanos japoneses no solo en Irán e Israel, sino también en países vecinos como Baréin, Catar y los Emiratos Árabes Unidos”, señaló Takaichi en declaraciones difundidas por su oficina.

La mandataria indicó que hasta el momento no se han reportado daños a ciudadanos japoneses y anunció la convocatoria de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para evaluar, junto a los ministros correspondientes, las próximas acciones a seguir.

Según el Ministerio de Exteriores, alrededor de 200 japoneses permanecen en Irán y cerca de 1.000 residen en Israel.