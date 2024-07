Jarren Durán Considera un honor seguir los pasos de Ted Williams

ARLINGTON, Texas. – El veloz Jarren Durán se describe a sí mismo como un jugador que mantiene la cabeza baja, trabaja duro y nunca se considera mejor que los demás. Durán llamó la atención en su primer Juego de Estrellas, conectando un jonrón de dos carreras que rompió el empate para la Liga Americana y recibiendo el trofeo de Jugador Más Valioso, que lleva el nombre de la leyenda de los Medias Rojas de Boston, Ted Williams.

“Es un honor. ¿A quién más me gustaría seguir los pasos de un tipo como él, que no solo es un gran jugador de béisbol sino un gran ser humano?”, dijo Durán después de convertirse en el quinto jugador de los Red Sox elegido como el Jugador Más Valioso del Juego de las Estrellas. “Ese tipo fue increíble y me siento honrado de poder recibir su premio”.

El jonrón decisivo llegó en la quinta entrada el martes por la noche cuando la Liga Americana venció a la Liga Nacional 5-3 para su décima victoria en los últimos 11 Juegos de Estrellas.

El novato de Pittsburgh Paul Skenes lanzó una primera entrada sin hits para la Liga Nacional, alcanzando dos veces las 100 mph, y Shohei Ohtani también conectó un jonrón de tres carreras para Texas para una ventaja de 3-0 en la tercera.

Juan Soto conectó un doble de dos carreras y anotó con sencillo de David Fry para empatar el marcador en el tercero de la Liga Americana, y Durán bateó profundo ante Hunter Greene de Cincinnati.

«Es un momento surrealista. Estoy agradecido de estar aquí», dijo Durán, quien fue uno de los 39 All-Stars que participaron por primera vez este año.

El lanzador derecho de Oakland, Mason Miller, se llevó la victoria después de lanzar a 103.6 mph, el más rápido en el Juego de las Estrellas desde que se comenzó a llevar un registro en 2008. El lanzador derecho de Cleveland, Emmanuel Clase, ponchó a dos en la novena para llevarse el salvamento.

Skenes, de 22 años, que ha lanzado sólo en 11 partidos de Grandes Ligas desde que fue seleccionado en el primer lugar del draft en julio pasado, se convirtió en el primer abridor novato desde 1995 y tuvo la menor cantidad de partidos jugados por cualquier jugador en ser incluido en un equipo All-Star.

El lanzador derecho lanzó un primer turno sin hits, con una base por bolas con dos outs a Soto antes de que su compañero de los Yankees, Aaron Judge, bateara un roletazo para out forzado en el siguiente lanzamiento. Skenes lanzó 11 de 16 lanzamientos como strikes, con siete bolas rápidas de hasta 100.1 mph. AP