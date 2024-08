Jassel Pérez “Todo lo logró la defensa”

Los Titanes del Distrito tuvieron que valerse de su defensa en los minutos finales del cuarto parcial para contener la reacción ofensiva de los Cañeros del Este, asegurando así el primer partido de la semifinal B de la LNB, que se efectuó en el Polideportivo de San Cristóbal.

“Todo lo logró la defensa”, indicó Jassel Pérez sobre la clave del partido, en el cual anotó 25 puntos y tomó 8 rebotes para encabezar la ofensiva de los Titanes en su triunfo 80-77.

Los Cañeros, que en la segunda mitad relegaron a la banca Yeison Colomé y Luis Santos, descontaron una diferencia de 14 tantos, que puso en aprietos a los azul celeste, quienes tuvieron que apelar a su inquietante defensa plan para frenar el ímpetu de los romanenses.

“Este equipo se caracteriza por su defensa y si estamos aquí es por eso”, indicó Jassel tras el encuentro.

Señaló que hubo un exceso de confianza en el parcial final, que casi le cuesta la victoria, asegurando que para el segundo partido de la serie eso deberá cambiar.

“Cero confianza, por la confianza casi nos quitan el juego, pero vamos a superarlo”, expresó Jassel sobre la mentalidad para el choque del viernes, que se jugará en el Eleocio Mercedes de La Romana.

En el tercer parcial, el electrizante jugador puso a vibrar a un repleto Polideportivo de San Cristóbal, al explotar con 19 puntos, que incluyeron tres triples.

“En el descanso de medio tiempo los coaches me pidieron que me involucrara más y que jugara mi juego”, destacó Jassel, quien previo al descanso solo había anotado 6 puntos.

“Me hicieron saber que ese no era yo. Gracias también a mis compañeros, que ayudaron a sacar el Jassel que en verdad soy”, agregó.

Los Titanes además contaron con 18 puntos de Romeao Ferguson, Jaquan Lightfoot, con 12 tantos y 13 rebotes, así como Richard Bautista, quien aportó 12 unidades, con 8 asistencias, 7 rebotes y 4 robos. Por Cañeros, Brandon Robinson se destacó con 19 puntos y 4 rebotes.

Un apunte

Esta noche Reales-Metros

Reales de La Vega y Metros de Santiago se enfrentan esta noche a las 8:00, en la Arena del Cibao Oscar Gobaira, para escenificar el segundo partido de la semifinal A, serie que lideran 1-0 los santiagueros, tras su victoria del martes.