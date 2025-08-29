MLB.com.- El dominicano Willy Adames tuvo mucho más éxito en el campo durante el juego, al pegar dos cuadrangulares, que durante la celebración del triunfo de los Gigantes de San Francisco 4 por 3 sobre los Cachorros de Chicago.

Adames buscó la recta de Shota Imanaga en el plato, emboscando al abridor de los Cubs con un potente swing a una recta del primer lanzamiento en la zona y llevándola 417 pies para un jonrón de dos carreras que les dio a los Giants una ventaja temprana.

Volvió a la carga en la parte baja de la sexta, respondiendo al jonrón de la ventaja de Michael Busch en la parte alta de la entrada con otro.

La pelota se dirigió al jardín central izquierdo profundo cuando Pete Crow-Armstrong saltó para atraparla, pero pasó justo por encima de su guante extendido para empatar el juego. Adames flexionó el brazo al rodear la primera base.

Luego, en la siguiente media entrada, demostró su defensa con un tiro con salto al estilo Derek Jeter tras un roletazo de Nico Hoerner. Adames respondió al tiro desde los jardines, llegando a Rafael Devers en primera base justo a tiempo para evitar lo que habría sido un hit para abrir la entrada. Esa jugada encendió al abridor.