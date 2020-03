Con la acogida de todos los puntos acordados en el diálogo político moderado por el Consejo Económico y Social en la sede la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y la llegada de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Junta Central Electoral (JCE) continuó los preparativos para las elecciones del próximo domingo.

La comisión de seguimiento creada durante las conversaciones impulsadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) se reunió con el pleno del organismo electoral a quien entregó el documento de 9 puntos acordados en los cinco encuentros.

El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Jesús Castro, vocero de los comisionados, dijo que el propósito principal es que las elecciones se realicen de forma transparente como lo ha pedido la población.

Dijo que como comisión de acompañamiento designada en el diálogo nacional que organiza el Consejo Económico Social (CES), darán seguimiento a los trabajos del organismo.

Entre los puntos acordados están la importancia de participar en las elecciones del 15 de este mes, generar las condiciones para que se celebren ordenadamente, con transparencia y que los participantes reconozcan los resultados, respeten el derecho al voto de los dominicanos.

También, se revisarán al menos 11 juntas electorales donde el Partido Revolucionario Moderno (PRM) alega que no hubo equilibrio al momento de la elecciones y que los miembros en su mayoría responden al oficialismo.

La reunión la encabezó el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán; monseñor Jesús Castro Marte, obispo Auxiliar de Santo Domingo por la Conferencia del Episcopado Dominicano y vocero de la comisión y con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache.

Castro Marte dijo que el encuentro con el pleno de la JCE se desarrolló en un ambiente de sinceridad.

Citó entre los temas que se trataron las pasadas elecciones y la forma de buscar procesos que contribuyan a mejorar los próximos comicios.

Exhortó a los dominicanos a que se expresen el domingo con paz, armonía y tranquilidad.

“El objetivo de cada uno de nosotros es que en estas elecciones se manifieste la transparencia como el pueblo lo ha pedido”, manifestó Castro.

Mientras que Brache, presidente del Conep, destacó la importancia de la reunión de la JCE con la comisión de acompañamiento, pues es el resultado del diálogo entre diversos sectores de la sociedad que se ha reunido en cinco ocasiones y que concluyó ayer para seguir después de las elecciones del domingo.

Puntos acordados

Entre los puntos acordados está el sometimiento al Consejo del Ministerio Público a los procuradores fiscales Gisela Cueto y Jonathan Baró, quien actualmente se desempeña como procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal.

Los representantes del PLD y el PRM no se lograr poner de acuerdo en la posición de los perremeístas de que los miembros de la policía militar electoral no estuvieran en los mismos puntos que en las fallidas elecciones del 16 de febrero pasado.

El Consejo Económico y Social (CES) solicitó formalmente que se convoque el Consejo del Ministerio Público “lo más pronto posible para su designación, asimismo, que se generen las condiciones para que pueda ejercer sus funciones de manera inmediata y que por su naturaleza especializada, tenga un alcance nacional”.

Más de 7 millones

Siete millones 487 mil 040 personas están habilitadas para votar en las elecciones municipales extraordinarias del próximo domingo.

No hay anomalías

El organismo electoral también desmintió que existan anomalías en el crecimiento del padrón respecto a los cortes de los últimos procesos electorales, como denunció la Fuerza del Pueblo.

Observadores de la OEA

Ayer llegó al país el jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), el expresidente chileno, Eduardo Frei. El exgobernante se unira a las delegados de la entidad que han estado trabajando en la labor de asesoría con la Junta Central Electoral (JCE), desde el pasado 7 de febrero. Frei se reunirá con los miembros del pleno del organismo, representantes de los partidos, candidatos y del gobierno, así como con miembros de la sociedad civil, para obtener su parecer sobre el certamen.