JCE entrega cédulas dominicanas a Manny Machado y Austin Wells

Santo Domingo.– La Junta Central Electoral (JCE) entregó este martes las cédulas de identidad y electoral a los beisbolistas de Grandes Ligas Manny Machado y Austin Wells, quienes, pese a sus raíces dominicanas, no contaban con documentación oficial del país debido a que nacieron en Estados Unidos.

La entrega se realizó en el marco de un proceso institucional orientado a formalizar y reconocer la nacionalidad dominicana de ambos jugadores, resaltando su vínculo familiar y cultural con la República Dominicana.

Puedes leer: El Quisqueya explota de poder

A través de una publicación en sus redes sociales, la JCE expresó que esta acción reafirma su compromiso con un sistema de identidad seguro y confiable, al tiempo que destacó el orgullo que representan los deportistas dominicanos dentro y fuera del territorio nacional.

Con este paso, el órgano electoral consolida la regularización documental de figuras del deporte que proyectan la imagen del país en el ámbito internacional.