Santo Domingo.– La Junta Central Electoral (JCE) iniciará en mayo el proceso de renovación de la nueva cédula de identidad para los dominicanos residentes en el exterior, el cual se realizará exclusivamente mediante un sistema de citas previas que será habilitado en abril en la página oficial de la institución.

La información fue ofrecida por Well Sepúlveda, director del Voto Dominicano en el Exterior, quien explicó que el mecanismo de citas busca organizar la atención y facilitar el acceso de los ciudadanos al proceso de documentación en los distintos países donde reside la diáspora dominicana.

Well Sepúlveda, director del Voto Dominicano en el Exterior

Sepúlveda destacó además la importancia de contar con el documento actualizado, al señalar que la cédula es un requisito indispensable para múltiples trámites, como la renovación del pasaporte, la apertura de cuentas bancarias o la realización de gestiones oficiales en la República Dominicana.

De acuerdo con el cronograma establecido por la JCE, el 8 de abril comenzará la captura de datos para un grupo focalizado, que incluye diputados de ultramar, dirigentes de partidos políticos, embajadores, cónsules y representantes de la comunidad dominicana en el exterior. Posteriormente, en mayo, se abrirá el proceso para el público general, el cual se extenderá hasta el 21 de enero de 2028.

El funcionario también informó que la JCE está próxima a cerrar el cronograma de recepción de propuestas para aspirantes a integrar las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral del Exterior (OCLEE) en Europa.

Los dominicanos residentes en ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona, así como en localidades de Suiza e Italia, interesados en formar parte de estos organismos de cara a las elecciones de 2028, pueden inscribirse a través del portal institucional.

Puedes leer: ¡Listos para brillar! Selección dominicana recibe nueva cédula rumbo al Clásico Mundial 2026

En cuanto al nuevo documento, Sepúlveda aseguró que la cédula contará con altos estándares internacionales de seguridad, incorporando tecnología de grabado láser y un chip integrado.

“Es una cédula que no tiene nada que envidiarle al documento de identidad de ningún país del mundo”, afirmó.

Según el calendario oficial de la JCE, la cédula actual dejará de tener vigencia el 31 de marzo de 2027.

Finalmente, el director del Voto en el Exterior exhortó a los dominicanos mayores de edad a solicitar su cita tan pronto el enlace esté disponible en abril, para evitar retrasos en el proceso.