Santo Domingo.– La Junta Central Electoral (JCE) informó este jueves la suspensión temporal de los servicios en los Centros de Cedulación para Extranjeros ubicados en Santo Domingo, Verón y Santiago de los Caballeros.

La institución explicó en un comunicado que la medida responde a un proceso de actualización del sistema, como parte de la implementación de un nuevo esquema de cedulación dirigido a extranjeros residentes legales en el país.

Asimismo, indicó que la suspensión es de carácter temporal y que oportunamente se estará anunciando la fecha de reanudación de los servicios en estos centros.

También te pude interesar:

La JCE no precisó el tiempo que durará el proceso, pero reiteró que los trabajos buscan fortalecer y modernizar el sistema de identificación para extranjeros en la República Dominicana.