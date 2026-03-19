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¡Atención! JCE suspende temporalmente cedulación para extranjeros en tres demarcaciones

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¡Atención! JCE suspende temporalmente cedulación para extranjeros en tres demarcaciones

Sede la JCE

Santo Domingo.– La Junta Central Electoral (JCE) informó este jueves la suspensión temporal de los servicios en los Centros de Cedulación para Extranjeros ubicados en Santo Domingo, Verón y Santiago de los Caballeros.

La institución explicó en un comunicado que la medida responde a un proceso de actualización del sistema, como parte de la implementación de un nuevo esquema de cedulación dirigido a extranjeros residentes legales en el país.

Asimismo, indicó que la suspensión es de carácter temporal y que oportunamente se estará anunciando la fecha de reanudación de los servicios en estos centros.

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La JCE no precisó el tiempo que durará el proceso, pero reiteró que los trabajos buscan fortalecer y modernizar el sistema de identificación para extranjeros en la República Dominicana.

TEMAS: #Cedulación#extranjeros#JCE#suspención
Lázaro Medina Familia

Lázaro Medina Familia

Hijo, hermano, padre, esposo y católico. Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Periodista con larga experiencia en temas de actualidad. Desde el 2015 formo parte del gran equipo de El Nacional donde me desempeño como redactor y coordinador de contenido. Previamente estuve en Telesistema 11 y El Nuevo Diario. Ganador de una Mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2024, por la serie de reportajes 'Ríos y balnearios'.