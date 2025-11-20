Santo Domingo.– La participación de Jennifer Ventura en Miss Universo 2025 llegó a su fin este jueves, luego de que la representante de la República Dominicana no fuera incluida entre las semifinalistas del certamen, celebrado en Tailandia.

Pese a no avanzar a la fase final, la candidata recibió un notable apoyo del público dominicano, que valoró su elegancia, preparación y desenvolvimiento en el escenario internacional.

Organización del concurso

La organización del concurso reveló el Top 12 de esta edición, integrado por las delegadas de Chile, Colombia, Cuba, Guadalupe, México, Puerto Rico, Venezuela, China, Filipinas, Tailandia, Malta y Costa de Marfil, quienes continuarán disputando la corona.

Aunque Ventura no logró clasificar, su presencia en la competencia fue destacada tanto por especialistas en concursos de belleza como por seguidores locales, quienes resaltaron su disciplina y su porte durante todas las etapas del certamen.

Representación dominicana

En redes sociales, decenas de comentarios coincidieron en reconocer el esfuerzo y la calidad de la representación dominicana. Usuarios expresaron orgullo por la actuación de Ventura, calificando su participación como “profesional, pulida y memorable”.

También agradecieron su entrega y aseguraron que, pese a no avanzar al Top 12, dejó en alto el nombre de la República Dominicana.