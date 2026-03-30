El dominicano Jesús Sánchez despachó su primer cuadrangular de la temporada para colocarse por primera vez la “chaqueta azul” de los Azulejos de Toronto, en el triunfo 5-2 sobre los Atléticos, el domingo.

Al conectar la pelota, Sánchez se quedó parado en el plato evidenciando la fuerza del contacto ante una bola rápida del cubano Luis Morales.

En la parte baja del tercer episodio, Sánchez puso delante (3-0) a los Azulejos al desaparecer una recta de 96 millas por horas de Morales por todo el jardín central con un batazo que recorrió 417 pies, el cual salió a 109.2 millas y terminó impactando una publicidad de The Score.

Al pisar la primera almohadilla, el bateador zurdo lanzó un beso a las gradas mientras hacía el gesto de jonrón con el dedo índice de su mano derecha, al compás del parpadeo de las luces del Rogers Centre.

El patrullero fue recibido por George Springer, quien le colocó la indumentaria correspondiente a un jonrón. Además de colocarse la chaqueta, celebró el aldabonazo con pequeños saltos en la cueva junto a sus demás compañeros.

En la entrada siguiente, Sánchez fue el encargado de vestir con la “chaqueta azul” al japonés Kazuma Okamoto, quien despachó su primer tablazo de la campaña.

La superestrella Vladimir Guerrero Jr. también aportó a la causa de Toronto, al batear de 4-2.

En el 2025, Sánchez dividió su campaña jugando para los Marlins de Miami y Astros de Houston, en una temporada en la que despachó 14 jonrones y tuvo registro ofensivo de .237/.304/.395, tras conectar 107 indiscutibles y 48 remolcadas.