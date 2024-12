Jhery Matos revela amor por el Mauricio Báez

El baloncestista Jhery Matos se ha ganado el cariño y respeto de la fanaticada mauriciana, y se ha convertido en una de las figuras principales del club enclavado en la barriada de Villa Juana, junto a los hermanos Suero, Juan Miguel y Gerardo.

Lo más significativo para Matos en estos dos últimos años es ser una de las piezas de importancia para los campeonatos que ha ganado el Mauricio Báez en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito).

“Lo que más me llena de alegría es ver todo el apoyo que me han brindado los fanáticos estos últimos dos años. Saber que he logrado llevar felicidad a mi familia, a Villa Juana y a todos los mauricianos y ver que esa felicidad de ellos se ha convertido en mucho amor y cariño hacia mi persona”, expresó Jhery, quien accionó en el baloncesto universitario de Estados Unidos.

Cumpliendo el sueño

En el 2023, Jhery pudo materializar el sueño de jugar el TBS Distrito para el Mauricio Báez en compañía del mismo núcleo de jugadores con el que se formó y que había ganado en el 2016 un torneo sub-25. Su retorno al conjunto mauriciano se produjo un año después de haber accionado con San Carlos.

“Cuando se dio la oportunidad de venir y ponerme el uniforme amarillo con azul fue algo muy bonito y satisfactorio para mí y mi familia”, relató.

Indicó que siempre estará orgulloso y agradecido de representar el barrio que le vio nacer y donde creció, así como al club al cual llegó a la edad de 11 años y que le dio la oportunidad de soñar en grande y llegar a lugares que jamás imaginó.

El baloncesto

Destacó la importancia que han tenido el baloncesto y el Mauricio Báez en su vida, “para mí, el baloncesto lo es todo”, dijo Jhery, quien revela que no sabría a que se dedicaría si no existiera este deporte.

“El baloncesto es el deporte que me ha dado todo y el Mauricio Báez es el lugar que me abrió todas las puertas para obtener todo lo que el baloncesto me ha dado”, refirió.

“Gracias al Mauricio Báez yo soy el jugador que ves ahora con experiencia internacional y medallista con la selección nacional de menores, mundialista y campeón. Yo siempre estaré agradecido con el club por darme la oportunidad y las herramientas para poder vivir y darle una mejor vida a mi familia a través del baloncesto”, añadió el jugador de 28 años de edad.

Protagonismo

El swingman, que puede jugar como guard y alero, se declaró listo para asumir en lo adelante un rol más protagónico dentro de la escuadra mauriciana.

“Tengo muchas ambiciones personales”, manifestó Jhery, quien aseguró que para el próximo año viene con mucha más hambre.

“Yo el próximo año vengo por más, porque yo sé todo el trabajo y sacrificio que le he puesto al baloncesto y sé que tengo el talento para ser quinteto en cualquier equipo”, proclamó Jhery, quien agradeció la confianza que el cuerpo técnico depositó en él para lograr el objetivo de la corona 10 y el back to back.

“Creo que todavía me falta muchísimo más por demostrar. Confío en mi y mi talento y sé que puedo dar mucho más de lo que ya he mostrado”, agregó Matos, quien también ha llevado su talento al baloncesto español.