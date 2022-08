Santo Domingo.- El comunicador y creador de contenidos de viajes Joel Anico se embarcó el 22 de julio pasado en una travesía, con su bicicleta como única compañera, con la que busca recorrer 2 mil 500 kilómetros de los Estados Unidos.

Dicho recorrido inició en Freeport, New York y culminará en Bayside Marketplace, en Miami.

De completar esta meta el joven aventurero se estaría convirtiendo en la primera persona, no solo dominicano, sino de cualquier nacionalidad que recorre en bicicleta y en solitario ese kilometraje, documentando toda la ruta.

La única referencia que se tiene de un caso parecido es la de una persona que hace unos 10 años hizo un recorrido a manera de promesa al superar una enfermedad y lo llevó a cabo acompañado de un primo, sin documentarlo.

Pero no todo es color de rosa, la proeza, que debería ocupar una de las páginas del libro de Récords Guinness y ser capitalizada como Marca País, podría verse interrumpida por la falta de fondos ya que al no recibir apoyo de ninguna institución oficial ni privada, todo lo ha hecho con fondos propios.

Joel Anico a las puertas de lograr un récord Guinness

“Los fondos se han ido agotando, tengo dos únicos cambios de ropa que estoy utilizando en más de un mes, los cuales lavo cada cierto tiempo, también para comer y para hospedaje. Se ha ido mucho dinero mío, de mi familia y de amigos que han aportado esperanzados de que yo termine este recorrido”, resalta Anico.

Al conversar para El Nacional, Joel dice que la tarea no ha sido fácil, pero ni el agotamiento ni la falta de fondos han aminorado su valentía de continuar la ruta para lograr el objetivo.

El miércoles posteó en su cuenta de Instagram: “Estoy en un punto sensible de mi recorrido, pero con la FE puesta en Dios de que todo culminará habiendo cumplido la meta que me propuse y con la determinación y el ánimo de que así será con el favor de Dios”.

Además de recibir aportes a través de su cuenta de Instagram el comunicador tiene una cuenta en gofundme, donde se le pueden hacer contribuciones para continuar la ruta de la que ya lleva 1,209 kilómetros transitados.

Aclara que no lo está haciendo a manera de competencia o para hacerlo a una velocidad determinada, sino para cubrir el recorrido completo en bicicleta.

«Estoy haciendo esto solo para cubrir el recorrido, a eso tengo que sumarle el hecho de que lo estoy documentando, eso es muchísimo trabajo, y lo estoy haciendo solo, no tengo a nadie que me edite, ni me haga pre ni post producción.

A eso, súmale el tema de la gestión, de estar contactando personas, de promoverlo donde pueda para el tema de los fondos», revela.

Según sus cálculos el próximo lunes estaría entrando a Georgia y entre jueves y viernes a La Florida.