Para confeccionar una “chichigua” o “papalote” con garantía de que vuele, se requieren habilidades especiales, desde saber seleccionar papel y pendones, hasta colocar los hilos que la sujetan en forma de triángulo, además de colocarle una cola de tela ni larga ni corta, pero solo volará si es impulsada por suficiente viento.

La actividad política se parece mucho al de bregar con un papalote porque igual se precisa de destreza o pericia para diseñar y poner en práctica una táctica o estrategia partidaria. En ambos escenarios solo se deja al azar la intensidad y dirección del viento.

Los mejores tiempos para volar chichigua es cuando predomina viento moderado, entre diciembre y abril, por lo que, si lo comparamos con la política, el tiempo mejor sería cuando la ley decrete el inicio de la campaña electoral, lo que parece no se ha entendido al interior del Partido de la Liberación (PLD).

Mucho tiempo antes de que se sienta la brisita para “encampanar” papalotes, el Comité Político peledeista improvisó una carpa proselitista a la que invitó a los dirigentes con aspiraciones de volar objetos multicolores, en procura de obtener la candidatura presidencial,

Casi media docena de aspirantes diseñaron pintorescas chichiguas que han intentado elevar al cielo azul, pero algunas de esas plataformas fueron construidas muy apresuradamente lo le ha impedido alzar vuelo; otras tenían mucha o poca cola o “los frenillos” no estaban ajustados.

Por esas y otras razones, el público no ha podido disfrutar del vuelo de papalotes morados, aunque algunos remontaron brevemente, pero la causa principal ha sido la ausencia de “brisa electoral” requerida para volar chichigua, pero llama la atención que dirigentes con experiencia y habilidad política incurrieran en ese error.

Solo el ex candidato presidencial, Abel Martínez, rehusó volar chichigua sin brisa, pero hubo otro ex precandidato, Gonzalo Castillo, que siempre procuró ganar tiempo para elaborar un papalote, tipo “cajón” o “Pico bohío”, que podría volar con poco viento, si el líder del Partido ayuda a sujetar la cuerda.

Faltaría saber por qué el partido morao convocó a un festival de chichiguas, sin brisa en el entorno, a sabiendas de que se presagiaban aguaceros con tronadas. Es difícil entender que los aspirantes no se percataran que sus papalotes sucumbirían por falta de viento.

Cuando se anuncie la apertura de la campaña electoral posiblemente en los cielos del PLD solo se observen papalotes de Gonzalo Castillo y de Abel Martínez, porque los demás, quedaron otra vez entrampados en táctica ajena. Para triunfar en política es imprescindible saber volar chichigua.