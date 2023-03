Joker, la cinta que estelarizó Joaquin Phoenix en 2019 tiene nueva secuela y recientemente se han filtrado algunas de las imágenes del largometraje, el cual en esta ocasión cuenta con la participación de Lady Gaga como Harley Quinn.

En el rodaje

Según Infobae, la secuela, cuyo nombre es “Joker: Folie à Deux” (Joker: Locura para dos), llegará a los cines de todo el mundo el 4 de octubre de 2024. El portal afirma que las imágenes fueron tomadas por los mismos fanáticos, que encontraron la oportunidad perfecta para fotografiar al protagonista de la cinta, pues para su suerte, el rodaje se está llevando a cabo sin restricciones de paso. Fueron cinco fotografías las que ahora se encuentran dando vueltas por la red.

Contra ellos

Tras un año del incidente en los premios Oscar, donde Will Smith golpeó en el rostro a Chris Rock, por hacer un chiste de la condición de su esposa Jada Pinkett Smith; el humorista vuelve a atacar a dicha pareja en su Stand-up titulado Selective Outrage.

Joker 3

También te podría interesar: ¿Nuevo novio?

“Todavía duele”

En el evento que realizó en teatro Hippodrome de Baltimore dijo «Nunca sabes a quién puedes provocar. Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara», dijo Rock, informa NBC. «Ya saben lo que pasó. Ese ca%& me abofeteó en los Oscar y la gente me pregunta ‘¿te dolió?’. Todavía duele». El actor dejó claro que esta situación la tomó con madurez. «Pero no soy una víctima, nena. Nunca me verás llorando con Oprah… Recibí ese golpe como Pacquiao».

Festival

El Gran Poder de Diosa llevará su música al festival de South by Southwest (SXSW), el 17 de marzo, en Augustine (Rainey St.) Austin, Texas, Estados Unidos, donde también participarán La Marimba, Ramona, Mediopicky, Rubio, Tangowhiskyman, Paraísos.

Joker 4

Sesiones en vivo

El grupo dominicano trae sesiones en vivo a través de la plataforma de YouTube bajo el nombre “El Gran Poder: Live from Studio A”, y de la mano de FAMA Collective, entregando así una recopilación de los temas que han calado en el gusto de sus fanáticos, pero en esta ocasión, de una forma más íntima. “Es un lujo poder volver a adaptarnos al formato de sesiones en vivo, que no nos habíamos vuelto a replantear desde que realizamos GPD Rural en 2016”, expresó Eddy Núñez.