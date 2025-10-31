En algunas personas, la parálisis cerebral afecta todo el cuerpo, mientras que en otras solo causa dificultades en el habla o en el movimiento.
Es el caso de José Luis Matos, un destacado joven nacido en un pueblito de Azua, cuya parálisis cerebral no le ha impedido comunicarse con el idioma de la perseverancia y de la resiliencia.
Como cualquier persona con parálisis cerebral muchos pensaron que por su condición no tendría un futuro brillante, pero demostró que para él no existen límites, pues aunque tiene límites en sus movimientos, habla con una gran dicción, y no solo lo hace con claridad, sino que lo hace en nueve idiomas: ruso, inglés, español, japonés, mandarín, alemán, francés, latín y serbio (este último en proceso de aprendizaje).
Su historia es inspiradora, una lección sobre lo que significa creer en uno mismo, y que la fuerza más grande del cuerpo es la voluntad. Matos, mayor de tres hermanos, nació en 1984, y aunque la medicina no era tan avanzada, y afirma que había “mucha precariedad”, tenía en casa una medicina natural, que nace del corazón, el amor de sus padres , una maestra y un albañil de profesión, y sus familiares.
“La familia ha jugado el papel en un 95%” afirma, destacando que su pasión por los idiomas inició al ver la película “El Intérprete”, por lo que sus tíos y su maestro Elías Rodríguez lo enseñaron a hablar nuevas lenguas.
Desde ese instante, Matos acogió los idiomas como herramienta de trabajo, fundando hace nueve años, específicamente en 2016 su empresa “Hermes Traducciones”, la cual ha ido creciendo.
“El nombre Hermes vienes de la mitología griega. Hermes era el mensajero de los dioses, el dios de la elocuencia, como cada traducción es un mensaje, le puse Hermes”, explicó sobre el nombre de la compañía que hace montaje de equipos de interpretación simultáneas de eventos como: cumbres, congresos, así como traducciones de libros, comics, entre otros.
Sobre su camino como emprendedor, José Luis manifiesta que lo inspira la frase “No tengo nada que ofrecer, sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”, dicha por Winston Churchill. Agregó que este camino recorrido ha sido gracias al trabajo de sus padres, a su voluntad y apoyo familia. “El camino ha sido largo, pero gratificante”.
Sostuvo que como emprendedor su mayor reto no ha sido aprender los idiomas, ni el negocio, sino la mentalidad social. “Los emprendedores siempre tendremos que acostumbrarnos a los desafíos, si no hay desafíos, no hay emprendedor. Mi mayor desafío es la sociedad dominicana que todavía ve la discapacidad como un límite y no como algo que los pueda impulsar”.
José Luis, también conferencista, maestro y escritor, autor del libro titulado, “El éxito a través de los idiomas”, disponible en Amazon y Librería Cuesta; día tras días demuestra que los límites solo existen para ser superados.