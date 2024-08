José Morbán Plasma su Orgullo Nacional

Pinturas, dibujos e instalaciones del artista plástico José Morbán conforman la exposición que titula Orgullo Nacional, abierta al público recientemente en el Centro Cultural de España, como una manera de acercarnos a la historia más allá de una revisión.

Su premisa –dice el dominicano- es “de-solidificar la historia”, porque le gusta pensar que el recuerdo es gaseoso, la memoria líquida y la historia sólida.

José Morbán

“En mi trabajo me interesa de-solidificar la historia, hacerla maleable en oposición a la intención de quienes la escriben que la conciben como una verdad única”, agregó José Morbán.

¿Y cómo plasmas estas ideas en tus creaciones? –le preguntamos- “Lo que quede representado dependerá de la investigación que esté haciendo. En el caso particular de las pinturas me interesa que el mensaje pueda ser fácilmente decodificable para el público, pero con suficiente complejidad en su simbología como para que no sea interpretada como propaganda o publicidad”.

Sobre lo que le gustaría que los espectadores asimilaran de esta exposición expresa que somos agentes activos dentro de la escritura de la historia; que esto que llamamos dominicanidad no es más que un instrumento de control biopolítico sobre nosotros en beneficio de ciertos grupos.

“Hay una instalación en la exhibición en donde me pregunto (y le pregunto al público) “¿Quién vigila? ¿Quién cuida? ¿Quién custodia?”. Al agrupar estas dudas mi intención es plantear cómo estos conceptos de vigilar, cuidar y custodiar pueden parecer intercambiables entre sí, y cómo son usados por los Estados Nación para proyectar sentimientos afectivos o paternalistas”, explicó.

Las creaciones de Morbán permanecerán abiertas al público en la Sala Prats Ventós del Centro Cultural de España, hasta el 1 de septiembre, diariamente, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

El imaginario nacionalista

Laura Castro, curadora de Orgullo Nacional, explica que estas obras son el resultado de investigaciones realizadas por Morbán en torno al imaginario nacionalista, la cultura de la conmemoración, sitios y acontecimientos históricos locales.

“Este grupo de obras atiende a dos ejes principales de investigación: la frontera como espacio material y simbólico crucial para el relato de la identidad nacional y el origen y evolución de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales como instrumento prolongado de corrupción y desposesión. Los dibujos, dudas, pinturas y gestos conmemorativos que surgen de esta búsqueda señalan a la brecha entre la construcción del ser nacional y la experiencia vivida en este lugar”, destacó.

Encuentros

José Morbán estará ofreciendo dos visitas guiadas: una, mañana sábado, a las 4:00 PM, donde el público podrá conocer de primera mano las historias detrás de cada pieza. La segunda será miércoles 28 de agosto a las 7:00 PM.