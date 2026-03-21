José Reyes cambia el bate por el micrófono en el diamante

Juan Soto y José Reyes sonríen durante entrevista realizada en el Clásico Mundial de Béisbol.

Tras 16 años de carrera como jugador de las Grandes Ligas, donde pegó más de dos mil imparables y fue seleccionado a cuatro Juegos de Estrellas, José Reyes “La Melaza” ha encontrado una manera de regresar al terreno y mantenerse en ese ambiente.

Esta vez, sin tener que uniformarse, pero muy cerca de la preparación que conlleva el juego, su nueva faceta es en los medios de comunicación y no necesariamente haciendo bromas a los peloteros en las redes sociales.

La Melaza, que siempre ha sido inquieto y atrevido, en el reciente Clásico Mundial de Béisbol fue parte del equipo de transmisión del Grupo Panorama para República Dominicana en la antesala de los partidos, donde realizó entrevistas a los jugadores de los equipos que estuvieron compitiendo en Miami.

Apoyado en su buena relación con los peloteros y en su experiencia como exjugador, Reyes experimenta el reto de involucrarse en los medios de comunicación, dejando claro que su intención no es generar controversias.

Puedes leer: Cristopher Sánchez: brilla y domina a Corea en el Clásico; ¡Excepcional!, ¡estupendo!, ¡maravilloso!

“Jugué por muchísimos años y estuve en medio de controversias. Sé cómo los peloteros se manejan y sé qué busco en sus respuestas, al preguntarles sin buscar controversia, ni irme viral”, manifestó el ex campocorto de los Mets de Nueva York.

Un aspecto que destaca Reyes es que reconoce el momento en el que puede abordar a un jugador, respetando su espacio de preparación y vida personal.

Durante su participación en el Clásico, los jugadores se mostraron muy sueltos al conversar con La Melaza.

Puedes leer:

“No voy a decir que soy el mejor del mundo, pero sí hubo algo muy especial con los muchachos y es que cuando los necesité y les pedía dos minutos, ellos de una vez accedieron, porque siempre les pregunté sobre béisbol”, explicó.

Vivir esa experiencia desde otra faceta en el terreno, le hizo sentir ese calor de jugador, luego de siete años retirado.

“Me gusta estar alrededor de los muchachos, además que me llevo bien con todo el mundo”, señaló.

A raíz de su desempeño en la transmisión del Clásico, Reyes fue reclutado para formar parte del equipo de trabajo del programa La UCA Deportes.

El dato

En el terreno

Juegos: 1,877

AVG: .283

OBP: .334

SLG: .427

H: 2,138

3B: 131

CA: 1,180

BR: 517

WAR: 37.2

Bate de Plata: 1 (2006)

Líder de Bateo: .337 (2011)

Clásico Mundial: 4 participaciones