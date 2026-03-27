José Soriano: “Tuve control de mis lanzamientos”

HOUSTON.- Era apenas el primer partido de la temporada, pero el veterano Mike Trout demostró que sigue estando entre las superestrellas del béisbol y el lanzador diestro José Soriano demostró por qué está en camino de convertirse en una estrella por derecho propio.

Trout se fue de 1-2 con un jonrón solitario, tres bases por bolas y una base robada para convertirse en el primer jugador de los Angels en embasarse de forma segura cuatro veces en el Día Inaugural desde Darin Erstad en 2000, mientras que Soriano ponchó a siete en seis entradas sin permitir carreras en una victoria de 3-0 sobre los Astros el jueves por la tarde.

Soriano permitió apenas dos hits y cuatro bases por bolas (una intencional) en su primera apertura en un Día Inaugural, para llevarse la victoria. Estaba claramente motivado para el partido, ya que su recta de cuatro costuras alcanzó las 101.3 mph y registró 19 swings fallidos, incluyendo ocho con su curva de nudillos y siete con su sinker. El especialista en rodados también provocó ocho outs por tierra en comparación con solo un elevado.

“Creo que todos mis lanzamientos funcionaron hoy y tuve buen control”, dijo Soriano. “Pero significa mucho. Siempre que hago algo, es por el equipo. Poder lanzar tantas entradas y ayudar al equipo a ganar, ese es el objetivo”.

Soriano se convirtió en el quinto abridor del Día Inaugural en la historia de los Angels en lanzar al menos seis entradas sin permitir carreras con siete ponches.

Por: Rhett Bollinger

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