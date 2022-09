Joven asegura ser hijo de Shakira y Santiago Alarcón

Santo Domingo.- El actor colombiano Santiago Alarcón publicó un video en su cuenta de Instagram, en donde relata estar viviendo “uno de los capítulos más absurdos de su vida“.

En el audiovisual de 8 minutos aproximadamente, Alarcón asegura estar siendo víctima de acoso, por parte de un joven, quien asegura ser hijo suyo y de la cantante Shakira.

En el transcurso de la historia, denominada por el actor como una “denuncia pública”, explicó que el joven, de quien prefirió reservar su identidad por recomendaciones de su abogado, se apareció en su lugar de trabajo e incluso lo está extorsionando con una suma de 835 millones de pesos colombianos (189,759 dólares).

«Hace 4 años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó”, explicó, mientras aseguraba que al principio no le presto mucha atención, pero, con el tiempo, la situación fue empeorando cada vez más.

Alarcón publica video haciendo denuncia pública

Luego de esto, el chico comenzó a escribirle a sus compañeros de trabajo y personas más cercanas, y al no obtener respuestas, empezó a asistir a canales de televisión y otros medios de comunicación, quienes descartaban la historia al darse cuenta de que lo que el muchacho contaba no tenía sentido.

Encuentro entre el joven y Alarcón

Alarcón mencionó que el pasado 3 de septiembre, su “supuesto hijo”, quien reside en Canadá según sus propias palabras, viajó hasta Colombia para verlo y se le apareció en el teatro en donde se encontraba, violando todas las medidas de seguridad. A pesar de esto, Santiago decidió escucharlo.

«Debo reconocer que no fue para nada agresivo y me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Yo lo llevé a un lugar donde mis compañeros pudieran verme, porque les juro que entré en pánico, me dio miedo, y pensé que me iba a hacer algo», continuó.

Asimismo, el joven puso una tutela en contra de él y de su “madre biológica” Shakira, en donde exige la cantidad ya mencionada. «El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 1992, cuando yo tenía 12 años cumplidos y Shakira 15. “Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción” pronunció.

El actor finalizó diciendo que la situación ya se encuentra en manos de las autoridades, pues teme por su vida.

Por su parte, la cantante colombiana aún no se ha pronunciado al respecto sobre el tema.